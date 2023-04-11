Yeşil Sol Partili Çengiz Çandar'dan Kılıçdaroğlu'na: Kandil'le müzakereye ve anayasayı değiştirmeye mecbur

Seçimlere sayılı bir zaman kala 7'li koalisyon yıkım siyasetine hız verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü ittifakının diyetini bölücükle ödeyecek. HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etti. Öte yandan Pervin Buldan, terör suçlularına selam çakıp 14 Mayıs sonrasını işaret etti. Gelinen bu noktada Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna bölücülere verdiği kirli vaatlerin teker teker açığa çıkması, "Halil İbrahim" diye pazarlanan sofranın aslında 'çakallar sofrası' olduğunu da kanıtlar nitelikte.