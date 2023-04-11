CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Kandil ile müzakere sözü

Önce "yerel özerklik" vaatleri sıralandı, sonra "Öcalan'a özgürlük" böğürtüleri yükseldi... 6 benzemezin HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifak sonrası CHP vites yükseltti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü ile müzakere masasına oturacaklarını duyurdu. Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" ifadelerini kullandı. CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Sezgin Tanrıkulu'nun halkın sinir uçlarıyla oynayan her olayda parmağının bulunması ise manidar. Takvim.com.tr, bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtı. İşte CIA kod TR 705'in kirli, karanlık ve rezil sicili...