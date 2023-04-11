RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Kandil ile müzakere sözü

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Kandil ile müzakere sözü
11.04.2023 20:59 - Son Güncelleme: 11.04.2023 20:59

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Önce "yerel özerklik" vaatleri sıralandı, sonra "Öcalan'a özgürlük" böğürtüleri yükseldi... 6 benzemezin HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifak sonrası CHP vites yükseltti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü ile müzakere masasına oturacaklarını duyurdu. Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" ifadelerini kullandı. CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Sezgin Tanrıkulu'nun halkın sinir uçlarıyla oynayan her olayda parmağının bulunması ise manidar. Takvim.com.tr, bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtı. İşte CIA kod TR 705'in kirli, karanlık ve rezil sicili...

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