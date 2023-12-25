Terör örgütü PKK'nın alçak saldırıları sonrası 12 kahraman askerimizin şehit olduç CHP yine PKK'nın siyasi ayağı HDPKK/DEM ile aynı safta yer aldı. TBMM'de 12 şehidimiz yayınlanacak ortak bildiriye karşı çıktılar. Büyük tepkilere neden olan skandal karar sıcaklığını korurken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan yeni bir rezilliğe imza attı. CHP’nin fonladığı Halk TV'de konuşan Akdoğan, PKK ve siyasi uzantınsını savunarak, terörü hükümetin hortlattığını dile getirdi. Bunula yetinmeyen CHP'li Akdoğan küstah sözlerini sürdürerek, "Buradaki temel mesele şu seçim dönemi geliyor, ne zaman seçim zamanı yaklaşsa, ne zaman iktidar sıkışsa şehit haberleri bir bir kerpiç evlere, sıvalı evlere, boyasız evlere düşüyor" ifadeleriyle şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef aldı. Aynı yayında CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk de skandala imza atarak terörle mücadeleden rahatsız oldu.