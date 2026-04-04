Haliç’te renk değişimi korkuttu: Yoğun yağış sonrası "Kahverengi" alarmı!
Yazı Boyutu
Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, yapılaşma nedeniyle kapanan dereler ve yetersiz yağmur suyu altyapısının kirliliği tetiklediğini belirterek; Karadeniz’den temiz su basılması işleminin sürdürülmesi halinde Haliç’in yaklaşık 10-15 gün içinde normal rengine dönebileceğini ifade etti. Boğaz’ın turkuaz suları ile Haliç’in bulanık görüntüsü arasındaki o keskin fark havadan dron kameralarına yansırken; ekosistemin korunması için acil altyapı ayrıştırma çalışmalarının gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.