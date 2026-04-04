Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, NATO’nun doğu kanadındaki son durum ve ittifakı ilgilendiren jeopolitik risklerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki atılımlarının ve müttefikler arası dayanışmanın güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizen Erdoğan’ın, Rutte ile yaptığı bu ilk kritik temaslar, Brüksel nezdindeki diplomatik dengeler açısından büyük önem taşıyor.