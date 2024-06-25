Google Telif Hakları Uzmanı Adrienn Timar telif düzenlemesi olan ülkeler üzerinden örnekler verdi. Timar "Ülkelerin düzenleyeceği çerçeveleri farklı olabiliyor. Burada yayıncıların ihtiyaçların ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Kanada ve Avusturya'da o ülkenin yayıncılarının beklentilerine ve yasalarına göre düzenlemeler oluyor. Kanada ve Avusturalya'da farklı Avrupa'da farklı bir yasa düzenlendi. Küresel olarak dijital telif konusunda küresel bir düzenleme var ancak her ülkenin birbirinden farklı düzenlemeleri var." dedi.