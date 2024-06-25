CHP'deki iç hareketlilik siyaset kulislerini hareketlendirdi. Özgür Özel'e karşı adım atacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki muhabbet 'hançer'den 'dostaneye' evrildi. İkilinin Ankara'da görüşeceği kesinleşirken yaklaşan tüzük kurultayını masaya yatıracakları konuşuluyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin "Bu yemek de yenilenlerden çok "yeni hançer"in kime yöneleceği yanıyla tarihe geçecek" satırlarını kaleme aldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise "Özel'i devirmeye karar verirlerse imza süreci başlatacaklar" dedi.