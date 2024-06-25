Google'ın Türkiye ile ilgili somut bir model sunmayışı komisyon üyelerinin tepkisini çekti. CHP Ankara Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Okan Konuralp "Türkiye Google olarak siz neye razısınız?" sorusunu yöneltti. Türk medyasının Google ile yaşanan sorun konusunda ortak noktada buluştuğunun altını çizen ve Turkuvaz Medya üzerinden örnek veren Konuralp, "Türkiye'de büyük bir toplumsal mutabakata doğru gidiyor bu iş" dedi. CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan da "Google'ın Türkiye'ye efelenerek "Ben politikamı böyle yürütüyorum arkadaş sen bana uyacaksın" diyerek yaklaşımı başka şeylere yol açar" uyarısında bulundu.