Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım! Bakan Uraloğlu: “İstanbul’un duraklama dönemine son vereceğiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Gayrettepe- Kâğıthane metro hattında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kağıthane-Gayrettepe metro hattının artık son aşamaya geldiğini söyleyen Uraloğlu, "İlk olarak, 37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk Mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık" ifadelerini kullandı.