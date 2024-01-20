CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğrayan Nebiha Yetimoğlu ilk kez konuştu: Öldürürüm seni...

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne geçtiğimiz günlerde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapılmıştı. Yaşanan gelişmeler sırasında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş bir kadının önce boğazını sıktı ardından da "Sanane ulan" diyerek mide bulandıran küfürler etti. O gün saldırıya uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı.Yetimoğlu, "Boğazıma yapıştı 'öldürürüm seni gibi' bir şeyler söyledi" dedi.