PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024, 21:44 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 21:49

CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğrayan Nebiha Yetimoğlu ilk kez konuştu: Öldürürüm seni...

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne geçtiğimiz günlerde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapılmıştı. Yaşanan gelişmeler sırasında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş bir kadının önce boğazını sıktı ardından da "Sanane ulan" diyerek mide bulandıran küfürler etti. O gün saldırıya uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı.Yetimoğlu, "Boğazıma yapıştı 'öldürürüm seni gibi' bir şeyler söyledi" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Katil İsrail’e silah satışı yaparak soykırıma ortak olan İngiliz savunma şirketi BAE Systems'e Londra'da protesto
20.01.2024Cumartesi
İzmir'e gerçek belediyecilik geliyor! Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a miting gibi karşılama
20.01.2024Cumartesi
▶️ Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti!
20.01.2024Cumartesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesi"ni uçaktan takip etti: "Türk gençliğine ilham kaynağı olacak"
20.01.2024Cumartesi
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Fatih’in emaneti İstanbul'u yeniden şaha kaldırmak için çalışacağız
20.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! 01:48
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!
20.01.2024Cumartesi
75’lik Semiramis Pekkan egzersiz yaptığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı 00:31
▶️ 75’lik Semiramis Pekkan egzersiz yaptığı anları paylaştı!
20.01.2024Cumartesi
Özel okullara fahiş zam! 02:41
Özel okullara fahiş zam!
20.01.2024Cumartesi
▶️ Sivas’ta korkutan deprem! 20 Ocak 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... 01:12
▶️ Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem!
20.01.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA