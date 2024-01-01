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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 09:35 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 09:49

Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma! 12 kahraman askerimiz tek tek anıldı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı. Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.

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