Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur tutuklandı

'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Erden Timur'un da bulunduğu 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

FUTBOLDA BAHİS OPERASYONU: 11 İLDE EŞ ZAMANLI GÖZALTI

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF yöneticilerinin de bulunduğu 29 şüpheli, 11 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ERDEN TİMUR'A TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklama, 3 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı. 4 şüpheli emniyette serbest bırakıldı.

DOSYA AYRILDI, AKLAMA SORUŞTURMASI BAŞLADI

Erden Timur hakkındaki dosya bahis soruşturmasından ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na devredildi. Sevk yazısında, kripto para ve altın alım-satımı üzerinden yüz milyonlarca liralık şüpheli para transferleri tespit edildiği belirtildi.

1 MİLYAR LİRAYA YAKIN PARA HAREKETİ

MASAK raporlarına yansıyan bilgilere göre, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 1 milyar liralık para transferi yapıldığı, işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkeme, aralarında Erden Timur ve Fatih Kulaksız'ın da bulunduğu 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

