İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in, 2,6 milyar avro değerinde 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edildiğini açıkladı.

Batman’da silahlı saldırı: 1 ölü
Mardin'de kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Esenyurt’ta servis faciası: 4 ölü 7 yaralı

