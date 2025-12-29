PODCAST
İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 23:11
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in, 2,6 milyar avro değerinde 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edildiğini açıkladı.
