Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı!

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı!

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

