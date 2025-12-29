PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı!
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı!
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 05:44
Abone Ol
Yazı Boyutu
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bunlar da Var
01:14
Batman’da silahlı saldırı: 1 ölü
28.12.2025
Pazar
00:48
Mardin'de kavgada bıçaklanarak öldürüldü
28.12.2025
Pazar
04:55
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
28.12.2025
Pazar
00:05
Esenyurt’ta servis faciası: 4 ölü 7 yaralı
27.12.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN