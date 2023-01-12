Fondaş Şirin Payzın’dan Ahmet Davutoğlu’na bombardıman: ‘’Böyle bir özgüven nereden geldi’’

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ahmet Davutoğlu yerden yere vuruldu. Şirin Payzın, "Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin Genel Başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." dedi. Şirin Payzın, Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapmasının bir sorun olduğunu söyledi.