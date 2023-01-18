Fondaş Serdar Akinan 'Ekremci' Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu bombaladı: Uyuşturucu ticareti yapıyorlar

CHP içerisindeki kaos yandaş medyaya da sirayet etmiş vaziyette. Fondaş Serdar Akinan, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti. Halk TV'nin reklam gelirlerinin belli olduğuna dikkat çeken Akinan, "Bu adam (Cafer Mahiroğlu) İngiltere'de milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş, o şirket batmış güya ve o para Türkiye'ye gelmiş... Bir binaya taşınıyor Halk TV şu anda. İstanbul'da devasa bir bina... Yapılan yatırım milyonlarca dolar..." dedi.