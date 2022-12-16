Fondaş CHP medyasında Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşı! Tele 1'de hedef Halk TV

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen adaylık savaşında her geçen gün vites yükseliyor. İmamoğlu son olarak Meral Akşener ile ittifak yaparak Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişti. Bu gelişme sonrası CHP medyası da birbirine girdi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV ve fondaş TELE 1 arasında "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgası patlak verdi. TELE 1'in Yayın Yönetmeni mangır Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar" diyerek Halk TV'yi ve Levent Gültekin'i hedef tahtasına oturttu. O sırada Halk TV ekranlarındaki Barış Pehlivan da Kılıçdaroğlu'na 'Almanya' konusunda tepki gösterdi. Takvim.com.tr süreci ve CHP içerisindeki Ekremci - Kemalci unsurları sizler için ele aldı.