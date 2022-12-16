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Fondaş CHP medyasında Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşı! Tele 1'de hedef Halk TV

Fondaş CHP medyasında Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşı! Tele 1'de hedef Halk TV
16.12.2022 01:51 - Son Güncelleme: 16.12.2022 02:13

OTOMATİK OYNAT

Güncel 08:21
Akşener ve İmamoğlu'ndan...
Güncel 00:42
Meral Akşener ve Ekrem...
Güncel 02:01
6 yaşındaki çocuğa köpek...
Güncel 00:29
Avrupa'nın en büyüğü hizmete...
Güncel 00:17
Saraçhane'de el ele ilan-ı...
Güncel 00:16
Kılıçdaroğlu’ndan Saraçhane’de...
Güncel 01:36
6 yaşındaki çocuğa istismar...
Güncel 01:03
MİT'ten terör örgütü PKK'ya...
Güncel 00:39
Fondaş Şirin Payzın’ın ağzı...
Güncel 01:07
İcazet Kemal Kılıçdaroğlu...
Güncel 00:16
Akşener Saraçhane'de ziyaret...
Güncel 02:22
Hablemitoğlu suikastında flaş...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen adaylık savaşında her geçen gün vites yükseliyor. İmamoğlu son olarak Meral Akşener ile ittifak yaparak Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişti. Bu gelişme sonrası CHP medyası da birbirine girdi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV ve fondaş TELE 1 arasında "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgası patlak verdi. TELE 1'in Yayın Yönetmeni mangır Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar" diyerek Halk TV'yi ve Levent Gültekin'i hedef tahtasına oturttu. O sırada Halk TV ekranlarındaki Barış Pehlivan da Kılıçdaroğlu'na 'Almanya' konusunda tepki gösterdi. Takvim.com.tr süreci ve CHP içerisindeki Ekremci - Kemalci unsurları sizler için ele aldı.

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