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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 16:25

FETÖ'nün "foto" planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Servis edilen fotoğraflarla ne amaçlanıyor?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü ya da Türkiye'ye iade edildiğine dair iddialar, bir süredir gündemi meşgul ediyor. Bu iddiaları yalanlamak amacıyla sinsi örgüt tarafından fotoğraflar paylaşıldı. Ancak, paylaşılan bu fotoğraflar iddiaları sona erdirmek yerine tartışmaları daha da alevlendirdi. İtiraflarıyla örgüt içindeki savaşı ortaya çıkaran elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen de fotoğrafların eski olduğunu söyleyerek, "Gülen yemek bile yiyemediği için hastaneye kaldırıldı. Saklıyorlar..." itirafında bulundu. Peki bu haşhaşi örgütü bu fotoğraflarla neyi amaçlıyor? İşte detaylar...

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen itiraf etti!

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