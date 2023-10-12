SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 18:08 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 18:38

FETÖ'nün evlatlık artığı Enes Kanter ABD kanalında Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi alçak iftiralarla hedef aldı!

FETÖ'nün evlatlığı alçak Enes Kanter yine sahneye çıktı. Amerikan Fox News kanalında açıklamalarda bulunan FETÖ'cü Kanter, İşgalçi İsrail'in katliamına arka çıkarak Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi alçak iftiralarla hedef aldı.

FETÖ'NÜN EVLATLIĞI KANTER'DEN İSRAİL'İ SAVUNDU
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken FETÖ'nün evlatlığı olan alçak Enes Kanter Amerikan FOX News kanalında işgalci İsrail'in katliamına arka çıkarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi skandal iftiralarla hedef aldı.



"HAMAS TÜRKİYE VE İRAN GİBİ ÜLKELERDEN ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR"

FETÖ'cü alçak Enes Kanter şu ifadelere yer verdi:

Bakın tam 73 gün önce, benim diktatör dediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Türkiye'de bir araya geldi. Hamas gibi örgütler Türkiye, İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor. Hamas gibi terör örgütleri için özellikle bu iki ülke tam bir cennet. Bunlardan çok büyük miktarda para topluyorlar. Türk pasaportu alıp istedikleri ülkeye giriş çıkabiliyorlar. İsrail gümrük memurları, roket yapımında kullanılan Türkiye menşeili ham madde ele geçirdiler. Ben sadece diktatör Erdoğan'ın bir tek kendi ülkesine değil, çevresine de neler yaptığını tüm dünya görebilsin istiyorum.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü!
12.10.2023Perşembe
İşte Gazze’yi vuran ABD bombaları! Ağırlığı bir tona yakın...
12.10.2023Perşembe
SON DAKİKA! AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! ''Ne yapacak o uçak gemileri Gazze'yi mi bombalayacak? O zaman diplomasi ne işe yarayacak?''
12.10.2023Perşembe
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk kez Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi
12.10.2023Perşembe
İngilizden İngiliz'e kapak! İsrail savunuculuğuna soyunan Piers Morgan'a Grace Blakeley'den Filistin yanıtı!
12.10.2023Perşembe
Bunlar da Var
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı? 14:19
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak?
13.10.2023Cuma
Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var 00:08
Nevşehir'de feci kaza!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:39
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:51
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA