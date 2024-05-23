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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 12:03 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 12:03

Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2'de! Karadeniz'de yeni müjdelere yelken açıldı!

Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıldığını bildirdi. Yeni sahalarda arama faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de yeni keşiflerin yakın olduğunu bildirdi.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını bildiren Bayraktar, yeni sahalarda arama faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.


YENİ SAHALARDA ARAMA ÇALIŞMARI SÜRECEK

Bakan Bayraktar konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu.



BERAT ALBAYRAK ve 'MİLLİ ENERJİ' POLİTİKASI

"Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefiyle yürütülen çalışmalarda Berat Albayrak'ın büyük emeği yadsınamaz bir gerçek.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı olan Albayrak'ın döneminde Türkiye envanterine sondaj gemilerini dahil etmiş, o gemilerden Fatih Karadeniz'de doğal gaz keşfetmişti.

Türkiye’nin sondaj gemileri hangi görevleri yürütüyor? Berat Albayrakın attığı adımlar sonrası tarihi doğal gaz keşfine imza atılmıştı

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