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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 23:58 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 01:24

Başkan Erdoğan takdim etti! Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.Törende, ödüller Başkan Erdoğan tarafından verildi. Gözünden sakınarak büyüttüğü torunları kollarında can veren Gazzeli Khaled Nabhan Ebu Ziya Dede adına ödülü Yusuf Suat aldı. Ebu Ziya Dede törene katılamaması nedeniyle Gazze'den bir video mesaj gönderdi. Mesajda ''Bu ödül için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e de ödülü Başkan Erdoğan'ın elinden takdim edildi. İşte o anlar...

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