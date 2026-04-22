İstanbul’da "el çabukluğu" operasyonu: Kuyumcu faresinin oyununu kamera bozdu!

Müşteri Gibi Geldi, 50 Bin Liralık Yüzüğü Çaldı

İstanbul'un iki farklı ilçesinde kuyumcuları hedef alan hırsızlık olaylarının ilki Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren A.K. (45), yüzük almak istediğini söyleyerek vitrindeki ürünleri incelemeye başladı. Peş peşe yüzükleri deneyen şüpheli, tezgahtarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri 50 bin lira olan iki adet yüzüğü cebine indirdi.

Aynı Yöntem, Farklı İlçe: Bahçelievler

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fatih'teki olayı araştırırken, 2 Nisan tarihinde Bahçelievler'den de benzer bir ihbar geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren şahsın, yine "deneme" bahanesiyle bir altın yüzüğü çaldığı tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, her iki olayı gerçekleştiren kişinin aynı şahıs olduğunu belirledi.

Sabıkalı Hırsız Tutuklandı

Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kimliği belirlenen A.K., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcuların kabusu haline gelen şahsın, yüzükleri tezgaha indirttiği ve profesyonelce cebine attığı o anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.