Faili meçhul suçlar için dev adım: Araştırma Başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Başkanlığı, raflarda bekleyen ve çözülememiş dosyaları mercek altına alacak. Yeni birim, yıllardır aydınlatılamayan olayların üzerine giderek adaletin tecelli etmesini sağlamayı hedefliyor.

Koordinasyon ve İş Birliği Dönemi

Başkanlık, emniyet ve jandarma gibi soruşturma birimleri arasında kesintisiz bir bilgi akışı sağlayacak. Farklı kurumların ellerindeki veriler tek bir merkezde toplanarak, olaylar arasındaki bağlantılar modern suç araştırma yöntemleriyle analiz edilecek.

İleri Teknoloji ile Yeni Kanıtlar

Yeni kurulan bu merkez, gelişen teknolojik imkanları eski dosyalara uygulayacak. DNA analizi, dijital verilerin incelenmesi ve yapay zeka destekli eşleştirmeler sayesinde, geçmişte imkansız görülen ipuçları üzerinden suçluların izi sürülecek.