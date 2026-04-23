Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Dijital tehlikelere karşı dikkatli olun

Başkan Erdoğan, TRT tarafından bu yıl 48. kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 27 ülkeden gelen 490 misafir çocuğu Beştepe'de ağırladı. 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, milli egemenlik vurgusu yaparak Meclis'in açılış ruhunu ve Cumhuriyet mirasını çocuklara emanet etti.

Savaş Mağduru Çocuklar İçin Barış Çağrısı

Konuşmasında Filistin ve Lübnan'da devam eden zulümlere dikkat çeken Başkan Erdoğan, çocukların bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyanması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin hem bölgede hem de dünyada barışı savunmaya devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, tüm dünya çocukları için eşit eğitim, huzur ve güvenli bir gelecek temennisinde bulundu.

Dijital Dünya ve Sanal Alem Uyarısı

Çocukların geleceğe hazırlanırken karşılaşabileceği modern tehlikelere de değinen Başkan Erdoğan, dijital dünya konusunda kritik uyarılarda bulundu. Sanal alemin çocukları sosyal hayattan, sokaktan ve spordan koparmaması gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, ayrıca şehit Ayla öğretmeni ve hayatını kaybeden tüm evlatları rahmetle yad ederek konuşmasını tamamladı.