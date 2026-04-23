Başkan Erdoğan gözyaşlarına boğulan minik öğrenciyi teselli etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocuk heyetiyle yapılan görüşme sırasında, bir öğrencimizin yaşadığı yoğun heyecan bir anda tüm salonun atmosferini değiştirdi. Gözleri dolan ve hıçkırıklara boğulan minik yavrumuzu fark eden Başkan Erdoğan, hemen yanına çağırarak ona sarıldı. "Ağlamak yok, bugün senin en mutlu günün" diyerek çocuğu teselli eden ve uzun süre kucağından indirmeyen Erdoğan’ın bu samimi anları, objektiflere yansıyan en içten "23 Nisan" karesi olarak tarihe geçti.