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Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

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Eyüpsultan'da motosikletli 2 şüphelinin bir oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Galeri dükkanını kurşun yağmuruna tuttular

Olay saat 21.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle galeri dükkanı önüne gelen 2 şüpheli iş yerine doğru ateş açmaya başladı.

2'si ağır 4 kişi yaralandı

Saldırıda iş yerinde bulunan Enes S.(34), Ensar S.(29), Onur G.(30) ve Onur H.(27) yaralandı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı delil incelemesi yaparken kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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