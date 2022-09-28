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Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışına damga vuran anlar! Başkan Erdoğan: Ulaştırma Bakanlığımız onu da yapar!

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışına damga vuran anlar! Başkan Erdoğan: Ulaştırma Bakanlığımız onu da yapar!
28.09.2022 17:51

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Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışına katılan ve sonrasında kurdele kesimini yapan Başkan Erdoğan bu sırada yüklenici firma sahibine hastanenin yeşilliğinin eksik olduğunu söyledi. Vatandaşlar da Başkan Erdoğan’a yol istediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapsın. Ama siz merak etmeyin Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu yapacak.” dedi. Bu sözler İstanbul’da Çam ve Sakura Hastanesi’nin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu akıllara getirdi. .

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