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Etik Eğitimi İş Birliği Protokolü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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Etik Eğitimi İş Birliği Protokolü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:32:42

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Görevini kötüye kullanan kamu çalışanlarını uyaran Başkan Erdoğan, "Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız." dedi.

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