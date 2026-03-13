Eskişehir merkezli 18 ilde dev operasyon: 8,7 trilyon liralık yasa dışı bahis çetesine 71 gözaltı kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği tespit edilen yapılanmaya yönelik 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun çarpıcı ayrıntıları haberimizde...

Soruşturma Nasıl Başladı?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbar ve şikayetler üzerine yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için harekete geçildi.

8,7 Trilyon Lira Gelir, 8 Şirket Üzerinden Kara Para

Soruşturmada şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Bu paranın 1,2 trilyon liralık işlem hacminin ise kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirildiği ve kara para aklandığı tespit edildi.

18 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 71 Gözaltı Kararı

Başsavcılık talimatıyla 18 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.