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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 15:54 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 16:02

Eskişehir merkezli kafes operasyonu! 36 kişi gözaltında

Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 'Kafes-18' operasyonunda 36 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 'Kafes-18' adı verilen operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı'da özel harekat destekli 300 polisin katıldığı baskınlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet telsiz ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

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