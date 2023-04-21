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Eski Bakan Masum Türker'den Berat Albayrak itirafı

Eski Bakan Masum Türker'den Berat Albayrak itirafı
21.04.2023 11:23 - Son Güncelleme: 21.04.2023 11:23

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710 milyar metreküp doğal gaz Başkan Erdoğan'ın Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda katıldığı törenle devreye alındı. Muhalif kimliğiyle bilinen Ekonomi eski Bakanı Masum Türker, canlı yayında yaptığı açıklamada çıkarılan doğal gazın baş mimarının Berat Albayrak olduğunu itiraf etti. Türkiye'nin bu alanda uzmanlaşacağını ve Orta Asya gazını da ihraç edeceğini belirten Türker, "Allah'ı var bugün bu konuştuklarımızın baş mimarı Berat Albayrak'tır. Bilimin ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık." dedi.

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