Esenyurt'ta sitede silahlı saldırı: 2 ölü

Esenyurt'ta bir sitede silahlı saldırıya uğrayan M.E.K. ve F.K. olay yerinde can verdi. Toplam 45 suç kaydı bulunan şahısları kimin vurduğu henüz belirlenemezken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu
İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu
Nihat Hatipoğlu ile İftar 6. bölüm | Manevi iklim ve merak edilen sorular
İmamoğlu ve 12 sanıklı CHP kurultay davasında kritik karar: Birleştirme talebi reddedildi
