Esenyurt'ta sitede silahlı saldırı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 09:01
Esenyurt'ta bir sitede silahlı saldırıya uğrayan M.E.K. ve F.K. olay yerinde can verdi. Toplam 45 suç kaydı bulunan şahısları kimin vurduğu henüz belirlenemezken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.