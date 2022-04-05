RAMAZAN İMSAKİYE
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Esenyurt'ta eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti yeni görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'ta eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti yeni görüntüler ortaya çıktı
05.04.2022 15:48 - Son Güncelleme: 05.04.2022 15:49

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Esenyurt'ta önce eski kız arkadaşına, daha sonra ise silahla kendine ateş edip hayatına son veren şahsın son görüntüleri ortaya çıktı. Alpaslan Çay'ın sokak içine zorla sürüklediği Kader Gökçe'yi öldürüp ardından kendi hayatına son verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Gökçe metrobüs üst geçidinden indikten sonra kendisini bekleyen Alpaslan Çay tarafından zorla bir ara sokağa çekilmiş ve silahla boynundan vurmuştu. Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden şahıs, Gökçe ile birlikte hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan o korkunç olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çay'ın, eski kız arkadaşını silahla vurduğu ardından ise intihara teşebbüs ettiği o anlar anbean güvenlik kamerası yansıdı.

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