CHP ve HDP'li üyeler 'Eren Bülbül' ismini reddetti! Gizli ortaklık bu sefer gizli kalmadı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, şehit Eren Bülbül’ün adının bir parka verilmesini içeren önerge, CHP, HDP ve diğer muhalif meclis üyelerinin oylarıyla reddedilirken, duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Mustafa Gültak, parka 'Eren Bülbül' isminin yazıldığı tabelayı dikti. Akdeniz Belediye Konferans Salonunda, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirilen Nisan Ayı Meclis Toplantısında, Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak’ta yapımı tamamlanan isimsiz parka, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine, 'İyi ki varsın Eren - Eren Bülbül Parkı' isminin verilmesiyle ilgili önerge görüşüldü. Meclis üyesi Tufan Nenni’nin verdiği önergenin, ilgili komisyondan gelen ‘reddi’ üzerine söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi. “Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza, bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum” diyen Gültak, tepkisini, “Çanakkale şehitleri olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Bir şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz” sözleriyle dile getirdi.