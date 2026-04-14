Esenyurt’ta buzdolabının buzluk kısmından 28 kilo uyuşturucu çıktı!
Narkotik ekiplerinin radarına giren şüpheli kolinin açılmasıyla ortaya çıkan manzara, zehir tacirlerinin sınır tanımayan yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Buzdolabının dondurucu kısmına yerleştirilmiş 23 ayrı şeffaf poşet içerisinde piyasaya sürülmeye hazırlanan metamfetaminin ele geçirilmesiyle büyük bir uyuşturucu rotası deşifre edildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, operasyonun diğer illerdeki uzantılarını çökertmek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.