Ertuğrul Özkök'ten çok konuşulacak ''Başkan Erdoğan'' itirafı: ''Olağanüstü işler yaptı''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetinde imza attığı başarılar ve Türkiye'ye kazandırdıklarını artık muhalif isimler bile inkar edemiyor. 28 Şubat’'ın medyadaki baş aktörlerinden biri olan Erdoğan muhalifi Ertuğrul Özkök de bu isimler arasında... Başkan Erdoğan için daha önce 'Muhtar bile olamaz' diyen Ertuğrul Özkök, "Erdoğan kimsenin inkar edemeyeceği olağanüstü işler yaptı. Dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi." ifadeleriyle itiraflarda bulundu.