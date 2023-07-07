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Ersan Şen CHP'yi bombardımana tuttu: CHP'dekiler koltuk kavgasındayken Erdoğan söylediklerini bir bir yapıyor

Ersan Şen CHP'yi bombardımana tuttu: CHP'dekiler koltuk kavgasındayken Erdoğan söylediklerini bir bir yapıyor
07.07.2023 01:33 - Son Güncelleme: 07.07.2023 01:43

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İktidar karşıtı çıkışlarıyla tanınan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında, yaklaşan yerel seçimler öncesinde muhalefetin içine düştüğü içler acısı hali anlattı. Türkiye'de yaşanan sorunların muhalefet olmadığından kaynaklandığını belirten Şen, "Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler" diye konuştu. Muhalefetin İstanbul'u unuttuğunu söyleyen Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Sen istediğin kadar konuş." dedi.

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