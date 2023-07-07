Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, bugün İstanbul'a gelecek. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.