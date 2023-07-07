Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
07.07.2023 09:14 - Son Güncelleme: 07.07.2023 09:16

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:04
Ersan Şen CHP'yi bombardımana...
Güncel 01:10
İmamoğlu varsa 'sorun' da var!...
Güncel 01:41
SON DAKİKA I Başkan...
Güncel 00:46
Ekremzede İstanbulluların...
Güncel 00:13
Dışişleri Bakanı Fidan,...
Güncel 07:27
Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu...
Güncel 05:34
SON DAKİKA | Brüksel'de üçlü...
Güncel 00:41
CHP Sözcüsü Faik Öztrak...
Güncel 01:26
Seçimler sonrası 400 fezleke...
Güncel 00:10
Sözde İlahiyat mezunu...
Güncel 01:44
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,...
Güncel 01:45
Sözde başörtülü fenomen Esra...

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, bugün İstanbul'a gelecek. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Güncel Videoları
SON DAKİKA