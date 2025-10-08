PODCAST
Erdoğan’dan Gazze’de ateşkes mesajı: ‘Umutluyuz ama ihtiyatlıyız!’ | Azerbaycan dönüşü önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 11:37
Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze’de kalıcı ateşkes umutlarını dile getirirken İsrail’in tutumuna da dikkat çekti. Erdoğan, “Barış için umutluyuz ama ihtiyatlıyız.” dedi.
