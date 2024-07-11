Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş 15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir şahlanış gösterdiğini belirterek, “Olması gerekeni oldurmak için milletimizin her bir ferdi yapması gerekeni yapması gereken vakitte yaptı. O gece tarihimiz için bir milat oldu. O gece, milletimizin milli iradeyi kaptırmamak için mücadeleden vazgeçmeyeceğini, bekamızı korumak için hiçbir güce teslim olmayacağımızı gösteren bir geceydi. Birileri hala bu ülkeyi istediği gibi yönlendirilmeyi arzu ediyor. 15 Temmuz'da bu amaç için yapıldı ama milletimiz şahlandı.15 Temmuz’u insanların aklından silmek, yeniden tekrarlamak isteyenler var. Bu yüzden unutmamak ve unutturmama gerekiyor” dedi.