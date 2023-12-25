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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 17:35 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 18:23

Ekrem İmamoğlu'nun "sarsmıyor" dediği yola vatandaştan isyan: Bu ne rezilliktir

Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya hizmet yerine yaptığı tatillerle ve ulaşım sorunlarıyla son zamanlarda da adaylık sevdasıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine yaptığı bir şov reklamı patladı. Ekrem İmamoğlu’nun "Farkındaysanız sizi hiç titremedi, sarsmadı” dediği Beyaz Yol’da metrobüs yolculuğu yapan bir vatandaş adeta isyan etti. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, “Şu yolların kötülüğünden o kadar rezil bir yolculuk yapıyoruz ki şu sarsıntıya bak. Allah aşkına beyin sarsıntısı geçireceğiz. Bu ne rezilliktir.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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