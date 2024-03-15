Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ardı ardına gelen skandal açıklamaları ile sarsılıyor. İstanbulluyu yapmadığı icraatleri ile kandıran ve hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, zora düşünce yine yalana sarıldı. Youtube’da yayınlanan bir programa konuk olan Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların yaklaşık 5 yıldır musluklarından akan pis suyu görmezden gelerek, evinde çeşme suyu içtiğini söyledi. Yanında yer alan pet şişe içerisindeki suyu yayın esnasında fark eden İmamoğlu, kıvırmaya çalışarak, "Yani oturup her gün musluktan su içmiyorum, öyle bir vaktim yok. Bak Hamidiye su içiyorum yanımda gezdiriyorum ama evde de içiyorum" dedi.