Kılıçdaroğlu kırsaldakileri 'cahil' ilan etti! Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'tan çarpıcı değerlendirmeler

28 Mayıs'ta aldığı mağlubiyet sonrası CHP koltuğunu bırakmayacağını ima eden, açıkladığı A Takımı ile diktatoryasını konuşturan Kemal Kılıçdaroğlu, 12 gün sonra ekranlara çıkacak yüz buldu. Seçimden önce sığındığı 'helalleşme' jargonuna sığınan, aldığı ağır mağlubiyet sonrası kutuplaşma örneği sergileyen Bay Bay Kemal, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları küçümseyip 'kentlerde üstünüz' imasında bulundu. Takvim gazetesi yazarlarından Ekrem Kızıltaş A Haber ekranlarında skandal açıklamaları değerlendirdi.