SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 11:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 11:06

Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı! TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un bağlanmak istediğini söyleyince bakın neler oldu

Son dakika habeleri... CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaşları SÖZCÜ TV'de bir canlı yayın programına katıldı. İpek Özbey, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Uğur Dündar, sorularını yöneltirken İmamoğlu TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, asılsız içi boş iddialara cevaben canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu bağlantının gerçekleşmesini istemedi ve panikleyerek sunucu Senem Ilgaz'ı azarladı. İmamoğlu'nun skandal hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar Ekrem İmamoğlu için "Kibir abidesi" derken bazıları ise "TOKİ yalanların ortaya çıkacak diye mi bu kadar gerildin" sorusunu sordu. Öte yandan İmamoğlu'nun karşısında oturan Uğur Dündar, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in meslektaşlarının azarlanmasına sesini çıkarmaması dikkat çekti.

SIRADAKİ VİDEO
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
29.12.2023Cuma
Bursa'da ölümüne yolculuk kameralara yansıdı
29.12.2023Cuma
SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
29.12.2023Cuma
Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı
29.12.2023Cuma
CHP’de ön seçim protestosu! Tepki çekmek için Çanakkale’den Ankara’ya yürüdüler
29.12.2023Cuma
Bunlar da Var
TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı 01:58
TOKİ Başkanı yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi!
29.12.2023Cuma
SON DAKİKA! MİT’ten Suriye’de nokta operasyon 02:44
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
29.12.2023Cuma
Mavi Vatan’daki yeni gücümüz: Akya! MSB duyurdu: Hedef tam isabetle vuruldu 05:35
Mavi Vatan'daki yeni gücümüz: Akya!
29.12.2023Cuma
Son dakika: 81 ilde kaçak ve sahte alkol operasyonu! 35 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi! 01:16
81 ilde kaçak ve sahte alkol operasyonu!
29.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA