Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kalleşçe saldırısında şehit düşen 12 askerimiz için hazırlanan ortak metne Kandil'in partisiyle birlikte imza atmayan CHP vatandaşın büyük tepkisini çekmişti. Yerel seçimler için DEM'in kapısına giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel, Türk milletinin sinir uçlarına dokunmuş, ikiyüzlü siyaseti yüzünden şehit cenazelerinden kovulmuştu. Konuyla ilgili gölge başkan Ekrem İmamoğlu'ndan skandal açıklamalar geldi. CHP yandaşı Sözcü TV'deki programda konuşan Ekrem İmamoğlu, kendilerinin palazlandırdığı terörsevicileri görmezden gelip "Terör saldırısı var ama nasıl oldu?" ifadelerini kullandı. Öte yandan şehitler için CHP'nin tavrının eleştirilmesini "Seçime dönük çalışmalar, cambaza bak oyunu" olarak nitelendiren İmamoğlu, terör saldırılarının sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu iddia etti.