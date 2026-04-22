69 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 478 kişi tutuklandı

69 İlde Dev Narkotik Operasyonu: 478 Zehir Taciri Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. 69 ilde düzenlenen kapsamlı baskınlarda, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Operasyonlar neticesinde toplam 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bin 18 Şüpheli Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda, bin 18 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 478'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 133 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dev Kadro ve Teknolojik Destek

Halkın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen bu dev organizasyona; bin 527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği katıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin ülke genelinde etkin ve kesintisiz bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonlarda emeği geçen emniyet güçleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.