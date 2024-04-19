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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024, 17:12 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024, 17:23

Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: "Para karşılığı birlikte oluyordu!"

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan anne Suphiye Orancı sessizliğini korurken Müge Anlı canlı yayınına katılan arkadaşları o dönem Yeşilçam ve sanat dünyasında yaşanan ahlaki çöküntüyü deşifre etti. Dilara Gülatan'ın babasının Yeşilçam artisti olduğu iddia edilirken Nebioğlu'nun annesi Orancı'nın madde bulabilmek için paraya ihtiyacı olduğu ve bu yüzden Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye tanınan kadının yönlendirdiği sanatçı ve futbolcularla para karşılığı escort olarak görüştüğü iddia edildi. Orancı'nın cezaevi arkadaşı, "Babalarının haberi olmadan çocukları yapıyordu. Adam git ona hamile kal demiyordu." dedi.

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