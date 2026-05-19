Dünyanın kalbinde, Times Meydanı'nda unutulmaz mehter konseri

60 Kişilik Dev Kadroyla Görsel ve İşitsel Şölen

New York'un simge noktası Times Meydanı'ndaki dev ekranların gölgesinde sahne alan 60 kişilik Mehter Takımı, renkli ve tarihi kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekti. Osmanlı dönemine ait asırlık marşları ve geleneksel ezgileri açık havada seslendiren ekip, hem görsel açıdan hem de müzikal kalitesiyle meydanda adeta tam anlamıyla bir kültür şöleni sundu.

"Ceddin Deden" ve "Genç Osman" Marşlarına Yoğun İlgi

Konser boyunca Mehter Takımı tarafından büyük bir coşkuyla seslendirilen "Ceddin Deden" ve "Genç Osman" gibi Türk tarihinin simgeleşmiş marşları, meydanı dolduran kalabalık tarafından hayranlıkla takip edildi. Etkinliği izlemek için ellerinde Türk bayraklarıyla erken saatlerde alanı dolduran çok sayıda gurbetçi vatandaş marşlara tek bir ağızdan eşlik ederken, meydandan geçen yüzlerce Amerikalı ve yabancı turist de bu sıra dışı gösteriyi hayranlıkla izleyerek cep telefonlarıyla anbean kaydetti.

Kültürel Birliktelik Dünyaya Tanıtıldı

Büyük bir coşkuya sahne olan konsere, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkililerinin yanı sıra ABD'de faaliyet gösteren çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve Amerika'da yaşayan Türk toplumu yoğun katılım gösterdi.