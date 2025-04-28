Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ve en kısa kadını Jyoti Amge Milano’da yeniden buluştu

Giriş Tarihi: 28.04.2025 18:00:56

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi (2 metre 15 cm) ve dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge (62,8 cm) , İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Lo Show Dei Record etkinliğinde yeniden buluştu.

İlk olarak 2024 yılında bir araya gelen ikili, bu yıl tekrar buluşarak Guinness Dünya Rekorları'nın 70'inci yıl kitabında yer aldı ve 'ikon' unvanına sahip oldu.

Rumeysa Gelgi, nadir görülen Weaver sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip ve günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge ise cüceliğin bir türü olan Akondroplazi ile yaşıyor.

