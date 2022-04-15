Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu! 105 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör soruşturmasında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör soruşturmasında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Son dakika... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.